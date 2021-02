Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani ancora temperature rigide, gelate e mare agitato

Per la giornata di domani 14 febbraio in Emilia–Romagna “si prevedono estese gelate con una diminuzione delle temperature minime che raggiungeranno le soglie di allertamento solo sui settori appenninici con valori compresi tra -8°C e -12°C. Mare agitato al largo, nelle prime ore del mattino, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso.

Il livello del mare previsto potrebbe raggiungere valori prossimi alla soglia nelle prime ore della giornata, determinando localizzati fenomeni di inondazione della spiaggia, con esaurimento nelle ore successive“: la protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo per temperature rigide e stato del mare valido dalle 00:00 del 14 febbraio 2021 fino alle 00:00 del 15 febbraio 2021.

“Allerta GIALLA per temperature rigide per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per stato del mare per le province di FE, RA, FC, RN“.