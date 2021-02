Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani maltempo in tutta la regione, vento forte sulle aree appenniniche

La protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “piene dei fiumi, vento, frane e piene dei corsi minori, temporali“, valida “dalle 00:00 del 10 febbraio 2021 fino alle 00:00 del 11 febbraio 2021“.

Nelle prima parte della giornata di domani 10 febbraio, si legge nel bollettino, “si prevedono sulle aree appenniniche centro-occidentali condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di moderata e forte intensità. Successivamente anche il resto del territorio sarà interessato da precipitazioni deboli e irregolari, che sulle aree appenniniche orientali potranno essere a carattere di rovescio o di temporale. Nel corso della giornata si prevede anche un’intensificazione della ventilazione (valori compresi tra 62 e 88 km/h) sulle aree appenniniche. I fenomeni saranno in esaurimento nelle ore serali.

Il livello del mare previsto potrebbe raggiungere il valore soglia nella mattinata, determinando localizzati fenomeni di inondazione della spiaggia soprattutto sulla costa ferrarese“.

“Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi per le province di PR, RE, MO, BO, RA; per vento per le province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN. Allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PC, PR, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori e temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN“.