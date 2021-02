Allerta Meteo Emilia-Romagna: prorogata l’allerta meteo arancione per vento

La protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha prorogato l’allerta meteo per vento, diramando un nuovo avviso valido dalle 00:00 del 9 febbraio 2021 fino alle 00:00 del 10 febbraio 2021.

Nella seconda parte della giornata di domani 9 febbraio “si prevede un rinforzo della ventilazione sul crinale appenninico associato all’arrivo di un nuova perturbazione che determinerà rovesci sul settore occidentale, in intensificazione nella giornata di mercoledì. Sono previsti venti con valori compresi tra 75 e 88 km/h provenienti da sud-ovest sulle aree appenniniche con venti di ricaduta sulle zone collinari romagnole,” si legge in una nota. “Nelle zone montane interessate dalle precipitazioni e dalla parziale fusione della neve presente sul suolo, saranno possibili occasionali fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili“.

“Allerta ARANCIONE per vento per le province di PR, RE, MO, BO, FC, RN; allerta GIALLA per vento per le province di PC, PR, BO, RA, FC, RN“.