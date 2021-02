Allerta Meteo Emilia-Romagna: vento forte in Appennino, prolungata la criticità arancione

La protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per vento, valida dalle 00:00 dell’8 febbraio 2021 fino alle 00:00 del 9 febbraio 2021.

Nella giornata di lunedì 8 febbraio, si spiega in una nota, “si prevedono venti di burrasca forte provenienti da sud-ovest sulle aree appenniniche di crinale con venti di ricaduta sulle zone collinari romagnole.

Nelle zone montane interessate dalle precipitazioni e dalla parziale fusione della neve presente sul suolo, saranno possibili occasionali fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili“.

Diramata dunque l’allerta arancione per vento in riferimento alle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN, mentre l’allerta gialla per vento riguarda le province di RA, FC, RN.