Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità per acqua alta e rischio valanghe

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’allerta meteo codice arancione per pericolo valanghe e un’allerta codice giallo per possibile acqua alta.

Domani sono attese precipitazioni diffuse, da abbondanti a intense, localmente temporalesche, con quota neve variabile tra i 700-800 metri del Tarvisiano e i 1400 metri della fascia prealpina più esposta ai flussi meridionali.

Venti moderati o sostenuti soffieranno da sud sulla costa e in quota. Possibile acqua alta specie sulla zona lagunare.

I nuovi accumuli nevosi – precisa la Protezione civile – porteranno il pericolo valanghe al livello 4, ‘forte’, su tutto il territorio montano. I fenomeni valanghivi potranno interessare la viabilità e le zone antropizzate normalmente soggette a tale pericolo, anche al di sotto del limite delle nevicate. Sulla costa sono possibili problematiche legate all’acqua alta in corrispondenza del picco di marea del mattino.