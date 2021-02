Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo per piogge intense, arancione per pericolo valanghe

Allerta “gialla” in Friuli Venezia Giulia per la possibilita’ di piogge intense nelle prossime ore, mentre resta “arancione” l’allerta per il pericolo valanghe. Le piogge in genere moderate sulla costa, sono invece attese da abbondanti ad intense sulla pianura, da intense a molto intense sulla fascia pedemontana e montana, specie sulle Prealpi con possibili temporali.

In montagna nevicate consistenti oltre i 1800 metri circa; quota neve in calo nel corso del pomeriggio di domani fino a 1200-1400 metri circa. Sulla costa soffiera’ vento di scirocco da sostenuto a forte con possibili mareggiate tra Lignano e Grado. Vento sostenuto da Sud anche in quota. Verso sera attenuazione delle precipitazioni, vento in rotazione da sud-ovest. Per la giornata di lunedi’ 8 febbraio: precipitazioni moderate, localmente abbondanti, ma saranno possibili anche temporali. Nevicate oltre 600-800 metri circa.