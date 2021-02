Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: pioggia, neve e pericolo valanghe in quota

Piove oggi su tutta la regione con monitoraggio in allerta da parte della Protezione civile con le temperature che si mantengono leggermente al di sopra dei livelli stagionali e quindi sussite in quota il pericolo valanghe che va da “marcato” a “forte” per oggi e domani, sulla fascia montana. In queste ore nuove nevicate stanno interessando la montagna: alle 10 – si legge nel bollettino regionale – sono caduti a 1800 metri 10-15 cm di nuova neve a occidente 30-40 cm a oriente. Fino a sera potranno caderne altrettanti nelle rispettive zone. Sul Canin il rischio valanghe e’ “forte”, mentre e’ invece “marcato” sul resto del territorio. Sul Canin su molti pendii ripidi e’ probabile che la nuova neve e gli accumuli di neve ventata possono staccarsi sia spontaneamente che al passaggio del singolo sciatore o escursionista.

Fenomeno valanghe possibile anche sul resto del territorio. Le valanghe superficiali di medie o di grandi dimensioni localmente possono coinvolgere gli strati piu’ profondi del manto nevoso assumendo dimensioni molto grandi. Sui pendii prativi, principalmente sui versanti meridionali, sono da aspettarsi valanghe da slittamento anche di grandi dimensioni. Alcuni fenomeni possono interessare pure la viabilita’ e le zone antropizzate soggette a pericolo, soprattutto nell’area del Canin. Dopo la pioggia di oggi in pianura e lungo la costa sulla regione da domani tornera’ l’inverno con un brusco calo delle temperature e gelate. L’Osmer Fvg indica per domani cielo poco nuvoloso con venti moderati da N-E in quota con qualche raffica locale anche a fondovalle. Bora sulla costa in intensificazione in serata quando fara’ decisamente piu’ freddo. Per venerdì invece cielo poco nuvoloso, bora moderata ma con le temperature in picchiata che potranno provocare gelate notturne.