Allerta Meteo Livorno: codice arancione per neve, ipotesi scuole chiuse per sabato 13 febbraio

“Il Centro Funzionale di monitoraggio meteorologico della Protezione civile regionale ha emanato un’allerta arancione riguardante quasi tutto il territorio della Toscana, Livorno compresa, per possibili forti precipitazioni nevose anche alle basse quote dalle ore 21 di oggi, venerdì 12 febbraio, fino alle ore 10 di domani, sabato 13 febbraio. Possibili nevicate sparse già dal tardo pomeriggio (criticità codice giallo per neve dalle ore 18 alle ore 21 di oggi, venerdì 12 febbraio)”. Lo si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Livorno.

“Codice giallo anche per possibili forti raffiche di vento dai quadranti nord-orientali, oggi e domani (fino alle ore 23.59 di sabato 13 febbraio). Per Gorgona e le altre isole dell’Arcipelago c’è anche il rischio mareggiate (codice giallo dalle ore 7 alle ore 13 di domani, sabato 13 febbraio)”.

Al momento, non è ancora stata presa una decisione per quanto riguarda la chiusura delle scuole a Livorno domani, sabato 13 febbraio.