Allerta Meteo Lombardia: a Milano scatta il codice giallo per rischio idrogeologico

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l’avviso di criticità gialla (moderata) per rischio idrogeologico sul bacino di Milano.

Una perturbazione in avvicinamento da ovest determinerà precipitazioni in intensificazione a partire dalla serata di oggi durante la mattina di domani, che interesseranno il territorio regionale e in particolare la fascia prealpina e di alta pianura. Allertato dal Comune di Milano il Centro operativo comunale (COC) che verrà attivato in caso di necessità per monitorare la situazione e organizzare eventuali interventi.