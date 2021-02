Allerta Meteo Molise: prevista criticità ‘arancione’ per l’arrivo della neve

La Protezione civile del Molise ha diramato un’allerta ‘arancione’ per neve su tutta la regione. Domani 13 febbraio sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale e nevicate al di sopra dei 200-400 metri, in calo fino a quote di pianura, con apporti al suolo da moderati fino ad abbondanti. Le temperature massime saranno in sensibile calo, i venti forti, con raffiche di burrasca o burrasca forte, specie nella seconda parte della giornata, il mare da molto mosso ad agitato.