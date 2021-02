Allerta Meteo Puglia: allarme arancione per neve nel weekend, fiocchi fino in pianura

Allerta meteo arancione per neve da domani su quasi tutta la Puglia: l’avviso è stato diramato dalla Protezione civile regionale ed è valido fino a lunedì 15.

Si prevedono “nevicate al di sopra dei 200-400m, in abbassamento fino a quote di pianura, su Puglia centro-settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sui rilievi“.

Le zone in allerta arancione sono: Gargano e Tremiti; Puglia Centrale Bradanica; Basso Ofanto; Sub-Appennino Dauno; Basso Fortore. In allerta gialla: Puglia Centrale Adriatica; Salento; Bacini del Lato e del Lenne; Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.