La protezione civile della Puglia ha diffuso una allerta meteo dalle prime ore di domani, domenica 7 febbraio, e per le successive 18 – 24 ore, per venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte su tutta la regione. Pertanto dalle ore 03,00 del 7 febbraio e per le successive 18 -24 ore, e’ prevista allerta gialla per rischio vento, localizzato su tutta la Puglia.