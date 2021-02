In Sardegna e’ stata estesa alle 8 di martedi’ prossimo, 16 febbraio, l’allerta meteo per basse temperature e gelate diffusa ieri dalla Protezione civile regionale. La notte le temperature scenderanno sotto lo zero in molte zone dell’isola, in particolare in montagna e nei fondovalle, col rischio che sulle strade si formi il ghiaccio.