Allerta Meteo Sardegna: weekend con piogge, ghiaccio e gelo, “temperature inferiori ai +2°C”

La protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un’allerta meteo per piogge, ghiaccio e gelo, con criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico sull’area centrale e nordoccidentale e in particolare nelle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

L’avviso di avverse condizioni meteo è valido sino alla mattina di domenica 14 febbraio.

Secondo la Protezione civile “la Sardegna sarà interessata da temperature diffusamente inferiori ai +2°C con piogge e possibili formazioni di ghiaccio al suolo“.