Allerta Meteo, freddo polare: scuole chiuse domani 15 Febbraio, l’ELENCO AGGIORNATO LIVE

Il freddo polare è arrivato sull’Italia: stamattina le temperature hanno raggiunto valori glaciali su tutto il Centro/Nord, sgombero dalle nubi ed esposto all’inversione termica. Al Centro/Sud, continua ad imperversare il maltempo: il nucleo freddo più intenso sfonderà nel basso Tirreno e sullo Jonio meridionale soltanto nel pomeriggio. La neve sta intanto cadendo copiosa su tutto il versante orientale dell’Appennino, fino a quote molto basse.

In considerazione delle previsioni meteo alcuni sindaci stanno quindi adottando l’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole.

Di seguito l’elenco aggiornato in tempo reale con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per maltempo nella giornata di domani, lunedì 15 febbraio 2021:

Abruzzo

Lanciano (Chieti)

Puglia

Altamura (Bari)

