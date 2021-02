Allerta Meteo: scuole chiuse per maltempo domani 13 Febbraio, l’ELENCO AGGIORNATO LIVE

Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà, dal pomeriggio di oggi, dapprima le regioni nord-occidentali e la Sardegna, estendendosi successivamente alle regioni centrali peninsulari del nostro Paese. Il contestuale richiamo, nei bassi strati, di aria fredda di origine polare causerà un sensibile calo termico, marcato nella giornata di domani, in estensione a tutte le regioni, con nevicate fino a quote di pianura iniziando dal Centro/Nord, con possibili estese formazioni di ghiaccio al termine delle precipitazioni.

La fase clou del maltempo, tuttavia, è attesa della prossima notte e per tutto il corso della giornata di domani, sabato 13 febbraio.

In considerazione delle previsioni meteo alcuni sindaci stanno quindi adottando l’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole.

Di seguito l’elenco aggiornato in tempo reale con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per maltempo nella giornata di domani, sabato 13 febbraio 2021:

Lazio

Viterbo

Campania

Benevento

Basilicata

Potenza

Tito (Potenza)

