Allerta Meteo Sicilia: in arrivo forti venti, mareggiate e nevicate

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla valido sino alle 24 di domani in Sicilia. “Si prevede il persistere di venti forti o di burrasca da quadranti settentrionali – si legge nel bollettino -, con raffiche fino a burrasca forte. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalla sera di domani e per le successive 24-30 ore si prevedono nevicate al di sopra dei 200-400 metri, localmente in calo fino a quote di pianura, specie sui settori settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati”.