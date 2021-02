Allerta Meteo Sicilia: codice giallo per venti e forti piogge

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani. Il livello di allerta, per la giornata di domani, e’ di colore giallo (“attenzione”) per condizioni meteo avverse. In particolare “dal pomeriggio di domani per 24-36 ore si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia centro-occidentale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte specie sui settori settentrionali“.