Allerta Meteo Toscana: codice giallo per ghiaccio anche domani

La sala operativa unificata permanente della protezione civile della Toscana ha emesso un codice giallo per ghiaccio valido dalle 20 di oggi fino alle 10 di domani. La criticità riguarda tutta la regione (unica eccezione l’Arcipelago).

Dalla sera di oggi fino alle prime ore del mattino di domani sono previste temperature localmente inferiori a zero gradi su buona parte della Toscana con possibile formazione di ghiaccio. Non sono esclusi locali fenomeni di pioggia che gela al suolo sulle zone più occidentali (entroterra livornese, provincia di Lucca, Valdarno Inferiore).