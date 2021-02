A causa dell’allerta arancio per vento e mareggiate, a Livorno rimarranno chiusi per la giornata di domani parchi pubblici e cimiteri, mentre le scuole saranno aperte. Per quanto riguarda il territorio provinciale livornese il Comune di Cecina ha invece disposto la chiusura degli istituti scolastici e ludico-ricreativi di ogni ordine e grado.