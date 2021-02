Allerta Meteo Veneto: tornano neve e rischio frane, previsti anche temporali

Domani, specialmente in mattinata, e’ previsto tempo perturbato in Veneto, con precipitazioni estese, limite nevicate tra i 900 e i 1.200 metri e occasionali temporali in pianura. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale emette quindi un avviso di criticita’ idrogeologica gialla sulla zona dell’alto Piave Bellunese, dovuto in parte alle pregresse condizioni di saturazione dei suoli, che possono ampliare gli effetti al suolo delle precipitazioni, ed in parte alla possibile riattivazione di fenomeni di dissesto idrogeologico di dimensioni significative, in particolare in Val Zoldana e a Perarolo, in provincia di Belluno.