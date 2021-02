Allerta valanghe in Friuli Venezia Giulia: pericolo da “moderato” a “marcato” oggi e domani

Oggi e domani, sulla fascia montana del Friuli Venezia Giulia, il pericolo valanghe va da “moderato” a “marcato”: i forti venti dei giorni scorsi – si spiega nel bollettino regionale – hanno portato alla formazione di nuovi accumuli nevosi che possono risultare instabili a causa della presenza al loro interno di strati fragili.

Sulle Alpi oltre il limite del bosco il pericolo valanghe è 3-marcato: in tutte le esposizioni, il distacco provocato di lastroni può avvenire anche al passaggio del singolo sciatore-escursionista. I distacchi possono essere in genere di medie dimensioni, in alcuni casi potrebbero assumere grandezze maggiori, in particolare sull’area del Canin.

Sulle Prealpi e sulle Alpi sotto il limite del bosco, il pericolo è 2-moderato: il distacco provocato di valanghe di piccole-medie dimensioni e’ possibile principalmente con un forte sovraccarico, ma anche con il debole in particolare sulle forti pendenze.

Ovunque sono possibili piccole valanghe spontanee, anche di fondo e sui pendii prativi ripidi.