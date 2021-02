Allerta Valanghe: pericolo ‘marcato’ sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia

Pericolo valanghe ‘marcato’, da oggi a sabato, sull’arco alpino del Friuli Venezia Giulia, ‘moderato’ sulle Prealpi. Il manto nevoso – precisa il bollettino regionale – tende a un consolidamento soprattutto alle quote medie e sui versanti meridionali. Sulle Alpi oltre i 1800 metri il rischio valanghe e’ ‘marcato’ mentre sotto tale quota e sulle Prealpi e’ ‘moderato’ in possibile aumento a ‘marcato’ durante le ore calde: nelle zone con accumuli da vento in tutte le esposizioni oltre i 1800 metri e’ possibile provocare il distacco di lastroni generalmente di medie dimensioni, principalmente con forte sovraccarico.

Non escluso sulle forti pendenze il debole sovraccarico sulle Alpi e durante le ore calde anche sulle Prealpi, con possibili valanghe anche di grandi dimensioni. Sempre durante le ore calde – aggiunge il bollettino – in particolare alle quote medie e in tutte le esposizioni, sono possibili valanghe spontanee di piccole e medie dimensioni lungo i percorsi abituali in forte pendenza. Sui ripidi pendii prativi, in particolare sui versanti meridionali, sono possibili valanghe da slittamento anche occasionalmente di grandi dimensioni.