Alpinista bloccato su Alpi Cuneesi, in corso il recupero

Mentre scalavano la via ‘Camino Palestro‘, sulle Alpi cuneesi della Valle Maira, due scalatori sono rimasti bloccati diverse ore fa. Uno dei due è caduto per una decina di metri, procurandosi contusioni, mentre il compagno è riuscito a raggiungere la cima dell’itinerario. I soccorritori li stanno ora raggiungendo a piedi, con gli sci. Le squadre del soccorso alpino, tra i quali anche un operatore sanitario, stanno salendo a piedi e in sci da Chiappera (1614 metri) verso il Colle Greguri (2319 metri) da cui sarà possibile individuare l’itinerario più adatto per raggiungere lo scalatore infortunato, nell’intaglio tra la torre e la Rocca Castello. Le sue condizioni non gli permettono di proseguire con l’arrampicata, ma non sarebbe grave o in pericolo di vita. All’intervento stanno collaborando il soccorso alpino della guardia di finanza e dei vigili del fuoco. I due alpinisti sono ben attrezzati per affrontare l’attesa prima dell’arrivo dei soccorritori.