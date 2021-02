Ambiente: il Ministro Costa inaugura il servizio di navi antinquinamento, saranno gli “spazzini del mare”

Oggi il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha raggiunto Fiumicino per inaugurare il servizio antinquinamento: si tratta di una flotta di mezzi marini destinata alla pulizia delle coste italiane e foci dei fiumi dagli accumuli di idrocarburi e marine litter.

Presenti anche il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il Comandante generale delle Capitanerie di porto Giovanni Pettorina, il comandante della capitaneria di Porto di Roma Antonio d’Amore ed i vertici di Castalia e Corepla.

L’accordo è stato stipulato tra il Ministero e il consorzio Castalia: 32 imbarcazioni, ogni giorno, in tutta Italia, saranno gli “spazzini del mare” che pattuglieranno fino al 2023.

Le navi Castalia raccoglieranno i rifiuti marini galleggianti e in particolare quelli in plastica, sia in aree marine protette che in aree antistanti le foci dei fiumi.