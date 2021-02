Meteo, l’anticiclone avanza sull’Europa e porta un caldo anomalo: punte di +26°C in Spagna, +19°C a Parigi dopo il gelo della scorsa settimana

L’anticiclone avanza sull’Europa e fa schizzare in alto le temperature sul settore centro-occidentale del continente. Ormai l’ondata di gelo della scorsa settimana è un lontano ricordo, con le località che avevano raggiunto valori di diversi gradi sotto lo zero che ora toccano punte di +20°C e oltre, per un grande sbalzo termico nell’arco di una settimana. Oggi, sabato 20 febbraio, sono state toccate punte di +26°C in Spagna, +23°C in Francia, +20°C in Germania, +18°C nei Paesi Bassi, +16°C nel Regno Unito e persino +10°C in Norvegia. In Italia, oggi sono stati raggiunti picchi di +22°C.

Tra le temperature massime più rilevanti, segnaliamo: +23°C a Granada, +22°C a Siviglia, +19°C a Parigi, Stoccarda, +18°C a Madrid, Marsiglia, Francoforte, Eindhoven, +17°C a Bruxelles, Lione, +16°C a Londra, Amsterdam, Amburgo, Nizza, Strasburgo, +14°C a Barcellona, +13°C a Berlino.