Archeologia, Australia: scoperto dipinto di oltre 17 mila anni, il più antico esempio di arte rupestre del Paese [FOTO]

Un gruppo di ricercatori australiani ha scoperto la più antica arte rupestre nota del paese: si tratta di un dipinto di 17.300 anni fa raffigurante un canguro. Si tratta di un’opera – come si può vedere nella gallery fotografica scorrevole in alto – d’arte che misura 2 metri, dipinta in ocra rossa sul soffitto di una grotta rocciosa nella regione del Kimberley dell’Australia occidentale, già nota per le sue pitture rupestri aborigene. La sua età è stata determinata con la tecnica della datazione al radiocarbonio. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Nature Human Behaviour, secondo quanto riferisce il sito della Bbc.

E’ stato possibile datare con precisione l’opera grazie al ritrovamento di alcuni nidi di vespe di fango collocati nella parte alta e in quella bassa del dipinto, una presenza molto rara secondo i ricercatori che hanno effettuato la misurazione attraverso la tecnico dal radiocarbonio. “Abbiamo datato al radiocarbonio tre nidi di vespe sottostanti il ​​dipinto e tre nidi costruiti su di esso per determinare, con sicurezza, che il dipinto ha un’età compresa tra 17.500 e 17.100 anni; molto probabilmente 17.300 anni“, ha detto il dottor Damien Finch, un geocronologo dell’Università di Melbourne.

E’ opinione degli scienziati che si tratti del più antico dipinto intatto conosciuto in Australia. Il coautore dello studio, il dottor Sven Ouzman dell’Università dell’Australia occidentale, ha sottolineato che potrebbe esserci un legame tra la pittura del canguro e l’arte antica di altre regioni. “Questa iconica immagine del canguro è simile alle pitture rupestri delle isole del sud-est asiatico risalenti a più di 40.000 anni fa e suggerisce un legame culturale”, ha detto Ouzman. All’inizio di quest’anno, i ricercatori hanno scoperto la più antica pittura rupestre animale del mondo, una rappresentazione a grandezza naturale di 45.000 anni di un maiale, sull’isola di Sulawesi in Indonesia. In Sud Africa, si ritiene che uno scarabocchio simile a un hashtag di 73.000 anni fa sia il disegno più antico conosciuto.