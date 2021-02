Archeologia, straordinario ritrovamento in Egitto: riportata alla luce un’antica fabbrica di birra [FOTO]

Un’equipe di archeologi americani ed egiziani hanno riportato alla luce quella che potrebbe essere la più antica fabbrica di birra conosciuta al mondo, in uno dei più importanti siti archeologici dell’Antico Egitto. La fabbrica è stata trovata ad Abydos, un antico cimitero situato nel deserto a ovest del fiume Nilo, a oltre 450 chilometri (280 miglia) a sud del Cairo. Apparentemente risale al periodo del re Narmer, che è ampiamente noto per la sua unificazione dell’antico Egitto all’inizio del primo periodo dinastico (3150 a.C.- 2613 a.C.).

L’annuncio della scoperta è stato fatto lo scorso mercoledì da un alto funzionario delle antichità. Mostafa Waziri, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità ha riferito che gli archeologi hanno trovato otto unità enormi, ciascuna lunga 20 metri (circa 65 piedi) e larga 2,5 metri (circa 8 piedi). Ogni unità comprende circa 40 bacini di ceramica su due file, che venivano utilizzati per riscaldare una miscela di cereali e acqua per produrre birra. La missione congiunta è co-presieduta dal Dr. Matthew Adams dell’Institute of Fine Arts, New York University, e Deborah Vischak, assistente professore di storia dell’arte e archeologia dell’antico Egitto presso la Princeton University.

Adams ha dichiarato che la fabbrica è stata apparentemente costruita in questa zona per fornire rituali reali con la birra, dato che gli archeologi hanno trovato prove che mostrano l’uso della birra nei riti sacrificali degli antichi egizi. Gli archeologi britannici furono i primi a menzionare l’esistenza di quella fabbrica all’inizio del 1900, ma non sono stati in grado di determinarne l’ubicazione, ha spiegato il ministero delle antichità.

Con i suoi vasti cimiteri e templi fin dai primi tempi dell’antico Egitto, Abydos era nota per i monumenti in onore di Osiride, il dio degli inferi dell’antico Egitto e la divinità responsabile del giudizio delle anime nell’aldilà. La necropoli era stata utilizzata in ogni periodo della prima storia egizia, dall’età preistorica all’età romana. L’Egitto ha annunciato dozzine di antiche scoperte negli ultimi due anni, nella speranza di attirare più turisti. L’industria del turismo si sta riprendendo dalle turbolenze politiche seguite alla rivolta popolare del 2011 che ha rovesciato l’autocrate di lunga data Hosni Mubarak. Inoltre il settore ha subito un ulteriore colpo lo scorso anno per via della pandemia di coronavirus.