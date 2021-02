Arriva “Rudy on Tour”, la sitcom che racconta la vita dei primi coloni marziani

Vincere un viaggio come premio di una misteriosa lotteria per poi ritrovarsi su… Marte. Questo è quel che accade alla famiglia Hansen, protagonista della serie “Rudy On Tour – vacanze su Marte“, realizzata da KidsMe, la children content factory del gruppo De Agostini Editore, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Una madre ecologista, un padre avventuriero, una figlia scienziata e un figlio che da sempre è stato considerato un ‘marziano’: gli Hansen sembrano possedere i requisiti ideali per intraprendere al meglio questa nuova sfida, ovvero affrontare la vita di tutti i giorni sul pianeta rosso, scoprire le peculiarità dell’ambiente marziano e andare alla ricerca di forme di vita.

La sitcom si sviluppa in quindici episodi che trasporteranno il pubblico dei giovanissimi nel mondo della scienza spaziale attraverso il racconto di avventure, curiosità astronomiche e gag divertenti.

La serie verrà trasmessa in prima visione su DeAKids (Sky, 601), il canale in esclusiva su Sky del gruppo De Agostini Editore, da lunedì 15 febbraio – a pochi giorni dall’atterraggio sul suolo marziano del rover Perseverance della Nasa – a venerdì 19 febbraio dalle ore 18:35, a pacchetti di tre puntate per giorno. L’anteprima del primo episodio andrà in onda giovedì 11 febbraio, in occasione della Giornata internazionale delle donne nella scienza. Le puntate saranno successivamente fruibili sui canali social dell’Agenzia Spaziale Italiana. La consulenza scientifica per conto di ASI è stata curata da Angelo Zinzi, di SSDC, Unità Coordinamento Scientifico dell’Agenzia.