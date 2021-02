Asma: un aiuto fondamentale per ridurre il rischio arriva dagli arriva dagli omega-3

Secondo uno studio condotto dalla Queen Mary University di Londra, in collaborazione con le Università di Bristol e Southampton e con il Karolinska Institutet, mangiare pesce durante l’infanzia, con acidi grassi omega-3 a catena lunga, potrebbe ridurre il rischio di sviluppare l’asma. Lo studio ha analizzato nel corso degli anni lo sviluppo dei bambini che nella dieta assumevano due acidi grassi omega-3, l’eicosapentaenoico e il docosaesaenoico, presenti nel pesce e che hanno proprietà anti-infiammatorie.

Gli studiosi hanno notato come l’assunzione di omega-3 a catena lunga non era legato all’asma dei bambini. Tuttavia, il team ha esaminato più in dettaglio i bambini con un particolare trucco genetico. Più della metà dei picccoli, infatti, aveva una variante comune del gene della desaturasi degli acidi grassi (Fads) che è associata a livelli più bassi di acidi grassi omega-3 a catena lunga nel sangue. In questi bambini, un maggiore apporto alimentare di acidi grassi omega-3 a catena lunga era associato a un minor rischio di asma.

“L’asma è la condizione cronica più comune nell’infanzia e attualmente non sappiamo come prevenirla – spiega Seif Shaheen della Queen Mary University di Londra – È possibile che una dieta povera possa aumentare il rischio di svilupparla, ma fino ad ora la maggior parte degli studi ha preso ‘istantanee’, misurando la dieta e l’asma in un breve periodo di tempo. Invece, noi abbiamo misurato la dieta e poi seguito i bambini per molti anni per vedere chi ha sviluppato l’asma e chi no”.

(Fonte: SocialFarma)