Astronomia: l’ESA cerca nuove astronaute e nuovi astronauti, aperture le candidature

I rappresentanti della stampa sono invitati a un evento stampa virtuale martedì 16 febbraio per saperne di più sull’opportunità di lavoro che ha lo scopo di avviare un vero cambio generazionale per l’ESA.

Il processo verrà lanciato il 31 marzo 2021, quando si aprirà il concorso per nuove astronaute e nuovi astronauti. Mirando a espandere la diversità di genere tra le sue fila, l’ESA incoraggia vivamente le donne a candidarsi.

Il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner ha commentato: “Grazie a un forte mandato degli Stati Membri ESA all’ultimo Consiglio Ministeriale nel 2019, Space19+, l’Europa sta prendendo posto nel cuore dell’esplorazione spaziale. Per andare più lontano di quanto abbiamo mai fatto prima, dobbiamo allargare i nostri orizzonti più che mai. Questo processo di selezione è il primo passo e auspico di vedere l’Agenzia svilupparsi negli anni a venire in tutte le aree dell’esplorazione spaziale e dell’innovazione, insieme ai nostri partner internazionali”.

“Rappresentare tutte le parti della nostra società è un impegno che prendiamo molto seriamente”, commenta David Parker, Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA. “La diversità in ESA non deve fare riferimento solo a origine, età, bagaglio culturale o genere dei nostri astronauti, ma anche disabilità fisiche. Per trasformare questo sogno in realtà, insieme al reclutamento degli astronauti sto lanciando il Parastronaut Feasibility Project (progetto di fattibilità per astronauta con disabilità) – un cambiamento il cui momento è arrivato”.

Il bando di concorso rimarrà aperto dal 31 marzo al 28 maggio 2021 e l’ESA prenderà in considerazione solamente le candidature inviate tramite la pagina web ESA Career nell’arco di queste otto settimane. Dopo tale data, cominceranno i sei stadi del processo di selezione, il cui completamento è previsto a ottobre 2022.

L’evento stampa del 16 febbraio segna l’inizio della campagna di comunicazione per la fase di candidatura.

