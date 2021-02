Attimi di terrore a Bruxelles: uomo accoltella 5 persone in metro, arrestato [VIDEO]

Un episodio shock ha sconvolto i cittadini di Bruxelles. Questo pomeriggio un uomo ha accoltellato diverse persone, se ne contano al momento 5, in metro. Secondo le prime indiscrezioni sembra che l’uomo abbia pugnalato una prima persona su un treno per poi attaccarne altre una volta uscito dalla metropolotina. L’aggressore avrebbe agito alla Gare de l’Ouest, nel quartiere di Sint-Jans-Molenbeek, a Bruxelles, ferendo diverse persone. La polizia di Bruxelles Ovest è entrata in azione e ha arrestato l’aggressore intorno alle 15:00. Secondo il tweet di MTV English News, gli agenti belga hanno ucciso l’aggressore.

Un testimone ha affermato che l’aggressore aveva preso di mira le donne mentre un’altra fonte ha raccontato che almeno una donna è stata pugnalata al collo. Il servizio ferroviario è stato interrotto dopo l’incidente e si prevedono ritardi nel servizio della metropolitana sulla linea colpita. Non ci sono dichiarazioni ufficiali delle autorità sulle condizioni delle vittime.