Si chiama Mycobacterium ulcerans ed è un batterio che causa un’infezione della pelle molto seria e pericolosa, che inizialmente non viene riconosciuta come puntura d’insetto, in quanto il nodulo indolore appare ovunque sul corpo e spesso si trasforma lentamente in un’ulcera.

In Australia il problema è diventato serio, tanto che è stato emesso un avviso sanitario in relazione a una malattia della pelle registrata per la prima volta a Melbourne. “Ci sono stati diversi casi di ulcera di Buruli nelle aree di Essendon, Moonee Ponds e Brunswick West di Melbourne”, ha dichiarato il professor Brett Sutton, capo della sanità di Victoria, aggiungendo:

“Il rischio di contrarre l’ulcera di Bruli in queste aree è considerato Basso. Tuttavia, questa è la prima area non costiera del Victoria ad essere riconosciuta come potenziale area di rischio. Tutti i casi identificati della malattia, causata dal batterio Mycobacterium ulcerans (M. ulcerans), avevano visitato aree ad alto rischio come la penisola di Mornington di Melbourne, la penisola di Bellarine, i sobborghi sud-orientali della baia e East Gippsland”.

Il professor Sutton ha spiegato che l’analisi genetica dei batteri di ogni individuo “suggerisce una fonte comune di infezione nell’area, che non è ancora stata stabilita, sebbene i batteri siano stati isolati dalle feci di un opossum locale“, ha detto l’esperto, aggiungendo che la malattia, fortunatamente, non è trasmissibile da persona a persona. Sutton ha anche cercato di dissipare le preoccupazioni, suggerendo che non c’erano prove di trasmissione della malattia dagli opossum direttamente agli esseri umani.

Sebbene sia spesso considerata una semplice puntura d’insetto, l’ulcera di Buruli, o ulcera di Bairnsdale, è un’infezione della pelle che si trova comunemente nell’Africa occidentale o centrale ed è spesso associata all’acqua stagnante.

Pamela Small tracking down the transmission of one of the most neglected #NTDs, Buruli Ulcer, @WACCBIP_UG #WRC2018. Importance of understanding the environment, behaviour and exposure with clasdical epidemiology and chance observations pic.twitter.com/94jumwjxX2 — Aubrey Cunnington (@acunningID) July 19, 2018

Il nodulo, che di solito appare sulle aree esposte delle estremità, è inizialmente indolore, ma può ulcerarsi entro un mese o due, diventando doloroso e causando una grave febbre. Test recenti hanno sempre più collegato le punture di zanzara alla trasmissione di malattie. Il Victoria Department of Health and Human Services ha sottolineato che i casi di ulcera di Buruli devono essere segnalati entro cinque giorni dalla diagnosi, aggiungendo che, sebbene nello stato l’incidenza della malattia sia maggiore nelle persone di 60 anni o più, le persone di qualsiasi età possono infettarsi.