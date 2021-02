Australia, scoperte 11 nuove specie misteriose in regione destinata al fracking: ricercatori lanciano l’allarme [FOTO]

Gli scienziati hanno scoperto 11 nuove specie di stigofauna (qualsiasi fauna che vive nei sistemi di acque sotterranee o nelle falde acquifere, come grotte, fessure e vugs) in una regione destinata al fracking dal Northern Territory e dal governo federale. Il fracking non è altro che la fratturazione idraulica (dall’inglese hydrofracking) ovvero, in geotecnica, è lo sfruttamento della pressione di un fluido, in genere acqua, per creare e poi propagare una frattura in uno strato roccioso nel sottosuolo.

Non ci sono molte parti del mondo dove si può trovare un alto numero di varietà completamente nuove di creature viventi. Ma dopo aver campionato l’acqua sotterranea in una remota e arida regione dell’Australia settentrionale, sono state scoperto almeno 11, e probabilmente di più, nuove specie di stigofauna (visibili nella gallery fotografica scorrevole in alto). Gli Stygofauna sono invertebrati che si sono evoluti esclusivamente nelle acque sotterranee. Una vita nella completa oscurità significa che questi animali sono spesso ciechi, meravigliosamente traslucidi e spesso estremamente localizzati – raramente vivono altrove, tranne la macchia in cui si trovano.

Le specie che abbiamo scoperto vivono in una regione destinata al fracking dal Territorio del Nord e dal governo federale. Come per qualsiasi attività mineraria, è importante che l’estrazione futura del gas non danneggi gli habitat delle acque sotterranee o l’acqua che li sostiene. I risultati, pubblicati su Australian Geograpich , mostrano l’importanza di condurre valutazioni ambientali complete prima dell’inizio dei progetti di estrazione. Queste valutazioni sono particolarmente critiche nel nord dell’Australia, dove molte piante e animali che vivono nelle acque superficiali e sotterranee non sono ancora state documentate.

Quando il gioco si fa duro, vai sottoterra

La stigofauna è stata scoperta per la prima volta nell’Australia occidentale nel 1991. Da allora, questi organismi acquatici sotterranei sono stati registrati in tutto il continente. Oggi, più di 400 specie australiane sono state formalmente riconosciute dagli scienziati. Gli Stygofauna sono i profughi per eccellenza del cambiamento climatico. Avrebbero abitato le acque superficiali quando l’entroterra australiano era molto più umido. Ma quando il continente ha iniziato a prosciugarsi circa 14 milioni di anni fa, si sono spostati sottoterra nelle condizioni ambientali relativamente stabili delle falde acquifere sotterranee. Oggi, la stigofauna aiuta a mantenere l’integrità delle reti alimentari delle acque sotterranee. Si nutrono principalmente di pellicole fungine e microbiche create dalla lisciviazione di materiale organico dalla superficie.

Nel 2018, il rapporto finale di un’indagine indipendente richiedeva di colmare una lacuna di conoscenze critiche sulle acque sotterranee, per garantire che il fracking potesse essere effettuato in sicurezza nel Territorio del Nord. I ricercatori volevano determinare dove si verificavano stigofauna e assemblaggi microbici e in che numero. Il progetto è iniziato nel 2019, quando è stata condotta un’indagine pilota di pozzi di acque sotterranee nel sottobacino di Beetaloo e nella regione del fiume Roper. Il sottobacino di Beetaloo è potenzialmente una delle aree più importanti per lo shale gas in Australia.

Quello che è stato trovato

La stigofauna che abbiamo trovato ha dimensioni che vanno da centimetri a millimetri e includono:

due nuove specie di ostracodi: piccoli crostacei racchiusi in gusci simili a cozze

una nuova specie di anfipode: questo crostaceo funge da aspirapolvere naturale, nutrendosi di materiale in decomposizione

molteplici nuove specie di copepodi: minuscoli crostacei che costituiscono una componente importante dello zooplancton nei sistemi marini e d’acqua dolce

un nuovo sincaride: un altro crostaceo interamente limitato agli habitat delle acque sotterranee

una nuova lumaca e un nuovo verme.

Queste specie vivevano nelle acque sotterranee da 400 a 900 chilometri a sud di Darwin. Sono stati trovati principalmente in habitat carsici calcarei, che contengono molti canali e caverne sotterranee. Tra le cose che maggiormente hanno entusiasmato i ricercatori è stato il rinvenimento di un gambero cieco relativamente grande, incolore (Parisia unguis) precedentemente noto solo dalle grotte di Cutta Cutta vicino a Katherine. Questo gambero è un predatore “apice”, nutrendosi di altri stigofauna – una scoperta rara per questo tipo di ecosistemi.

Proteggere le acque sotterranee e gli animali che vi abitano

Il sottobacino di Beetaloo si trova al di sotto di un’importante risorsa di acqua dolce, la falda acquifera calcarea del Cambriano. Fornisce acqua per usi domestici, stalle e orticoltura. L’acqua superficiale in questa regione arida è scarsa ed è importante che lo sviluppo di gas naturale non danneggi le acque sotterranee. Gli stigofauna trovati non sono i primi ad essere potenzialmente interessati da un progetto di risorse. La stigofauna è stata trovata anche nella miniera di uranio di Yeelirrie nell’Australia occidentale, approvata dal governo federale nel 2019. Saranno necessarie ulteriori ricerche per comprendere i rischi per la stigofauna che abbiamo trovato nel sito dell’NT.

La scoperta di queste nuove specie di NT ha implicazioni per tutte le industrie estrattive che interessano le acque sotterranee. Mostra l’importanza di una valutazione e un monitoraggio approfonditi prima dell’inizio dei lavori, per garantire che i danni alle acque sotterranee e agli ecosistemi associati vengano rilevati e mitigati.

Dove porterà questa ricerca

Le acque sotterranee sono vitali per l’entroterra australiano. Gli ecosistemi sotterranei devono essere protetti e non considerati “fuori dalla vista, lontano dalla mente”. Lo studio fornisce la direzione per ridurre i rischi per la stigofauna, garantendo il mantenimento dei loro ecosistemi e della qualità delle acque sotterranee. Sono necessarie indagini ambientali complete per documentare adeguatamente la distribuzione di questi assemblaggi sotterranei. La nuova stigofauna trovata deve anche essere formalmente riconosciuta come una nuova specie nella scienza e la loro sequenza di DNA stabilita per supportare i programmi di monitoraggio. La distribuzione degli strumenti e dei metodi necessari aiuterà a garantire che lo sviluppo nell’Australia settentrionale sia sostenibile. Informerà anche gli sforzi per proteggere gli habitat delle acque sotterranee e la stigofauna in tutto il continente.

Autori della ricerca:

Jenny Davis, Professore, Istituto di ricerca per l’ambiente e i mezzi di sussistenza, Charles Darwin University, Charles Darwin University;

Daryl Nielsen, Principal Research Scientist, CSIRO;

Gavin Rees, Principal Research Scientist, CSIRO;

Stefanie Oberprieler, Research associate, Charles Darwin University.