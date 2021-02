Axa, messaggio corale di fiducia al centro nuova campagna pubblicitaria

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – La fiducia ci fa andare più lontano. E quando la fiducia è trasmessa agli altri, il mondo intero progredisce. In Axa, crediamo che più ci si sente protetti, più si ha fiducia nell’affrontare il futuro. è un messaggio positivo e corale quello al centro della nuova campagna pubblicitaria globale di Axa, on air dal 21 febbraio, per 3 settimane. Ideata da Publicis Conseil, con pianificazione e adattamento curati da Publicis Italia, la campagna narra il percorso di una donna che, in momenti chiave della sua vita, a partire dall’infanzia, acquista fiducia passo dopo passo, cogliendo la fiducia negli sguardi delle persone che incontra.

La campagna, articolata in una video strategy dal forte impatto visivo ed emozionale che coinvolge Tv e web in diversi formati (30″ e 15″), punta inoltre a raccontare attraverso verticali dedicati l’impegno di Axa sui temi chiave della Salute, Responsabilità sociale e Imprese. Una campagna che resta ancorata alla brand promise del Gruppo, ‘Know You Can”, che spinge a credere in se stessi e a realizzare le proprie ambizioni, ma che nello stesso va oltre per inglobare, nella consapevolezza del potere contagioso della fiducia, la sua nuova Ragion d’essere, ‘Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”.

La fiducia infatti è un sentimento che si trasmette e si rafforza tra le persone e diventa un potente motore di crescita sia degli individui sia della società nel suo complesso. Con un ruolo chiave per Axa nell’accompagnare in questo percorso, da vero partner nei momenti più importanti, attraverso azioni concrete per migliorare la vita delle persone e per contribuire nello stesso tempo a un futuro più sostenibile e inclusivo.

In Italia, ad esempio, Axa è stata pioniera in ambito Salute con la telemedicina, il video consulto psicologico o la piattaforma salute con il servizio di valutazione dei sintomi a disposizione gratuitamente per tutti, non solo clienti. Verso la società, la tutela dell’ambiente è una priorità strategica: tra le iniziative più recenti, la partnership con Unesco e Worldrise Internal Onlus a supporto del «Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile» (2021-2030)”, promosso dalle Nazioni Unite.

La nuova campagna globale di Axa, sottolinea Patrick Cohen, Ceo del Gruppo assicurativo Axa Italia, “ha come protagonista il progresso: un progresso che non deve più generare debiti verso la società ma renderla più sostenibile, inclusiva e resiliente. Le aziende sono il luogo da dove innescare il cambiamento e per questo sono orgoglioso del nuovo film, che ancora una volta vuole emozionare e portare fiducia sulla possibilità di prevenire e cambiare”.