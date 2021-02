Le barriere coralline possono essere salvate: lo studio sui coralli che potrebbe segnare una svolta

I ricercatori dell’U.S. Geological Survey (USGS) stanno studiando la crescita e il successo dei coralli trapiantati in vivaio nelle Florida Keys; ricerca che potrebbe aiutare questa popolazione delle specie minacciate a riprendersi. Le barriere coralline hanno subito una significativa perdita di coralli negli ultimi decenni a causa dello sbiancamento dei coralli, a causa di malattie e disturbi legati all’azione dell’uomo. Il corallo Elkhorn, classificato come minacciato dall’Endangered Species Act, è particolarmente preoccupante perché è l’unica specie che costruisce la zona della cresta della barriera corallina, la parte della barriera corallina che dissipa le onde, proteggendo le coste e creando l’habitat per altre specie, nell’Atlantico tropicale.

Coralli alti e ramificati una volta erano abbondanti in alcune parti delle Keys, ma nel 1982-1983 la popolazione è andata via via distruggendosi lungo l’intero Atlantico occidentale a causa della malattia della banda bianca, causata da un agente patogeno sconosciuto. Gli scienziati non comprendono appieno il motivo per cui la specie non si sia ripresa da allora, ma la frammentazione della popolazione, i cambiamenti climatici e altre malattie dei coralli hanno svolto un ruolo sicuramente decisivo.

Le nuove colonie di corallo Elkhorn piantate nel parco, che si trova a circa 100 miglia a ovest di Key West, potrebbero agire per “salvare geneticamente” l’unico ceppo genetico noto rimasto nel Parco Nazionale di Dry Tortugas. I coralli sono animali, non piante come possono apparire. La maggior parte sono coloniali e le colonie possono contenere centinaia di migliaia di singoli polipi. I coralli Elkhorn non si auto-fertilizzano, quindi fornire potenziali compagni potrebbe consentire alle colonie esistenti, che sono tutti cloni geneticamente identici, di ricominciare a riprodursi sessualmente. Le intuizioni dello studio USGS possono portare a strategie di gestione che potrebbero rivitalizzare le popolazioni di Elkhorn lungo il tratto della barriera corallina della Florida Keys.

“Il nostro studio mostra che portare frammenti di corallo Elkhorn cresciuto in vivaio può aumentare le probabilità che queste colonie possano fertilizzare in modo incrociato e alla fine produrre un’abbondanza di larve di corallo“, ha detto Ilsa Kuffner, la biologa marina ricercatrice dell’USGS, l’autore principale dello studio. “Poiché la corrente della Florida scorre dal Dry Tortugas verso il tratto principale della barriera corallina di Keys, le larve di Elkhorn dal Dry Tortugas potrebbero essere trasportate dalle correnti, andando così a rinvigorire altre parti del tratto della barriera corallina“.

Il corallo Elkhorn è fondamentale per invertire il collasso dell’ecosistema della barriera corallina nelle Keys. Le barriere coralline sono anche un habitat importante per la biodiversità marina che supporta i motori economici regionali come le immersioni e il turismo e la pesca ricreativa e commerciale. Per aiutare a ripristinare questa specie un tempo abbondante, i gruppi di conservazione Keys sollevano frammenti di corallo di Elkhorn fino a quando non sono abbastanza grandi da essere piantati sul tratto della barriera corallina. L’esperimento USGS ha studiato quali ceppi genetici di coralli cresciuti in vivaio sono cresciuti più velocemente e dove: conoscenze che potrebbero aiutare i gruppi di restauro a far ripartire la riproduzione naturale.

La maggior parte dei coralli può riprodursi sia per frammenti che si staccano da una colonia e formano nuove colonie che sono geneticamente identiche al loro genitore, sia sessualmente rilasciando uova e sperma nell’acqua, dove si incontrano e si fertilizzano per produrre larve. La riproduzione sessuale combina i geni dei coralli genitori per produrre individui unici, portando a variazioni genetiche che possono aiutare le popolazioni di coralli ad adattarsi a cambiamenti come acque più calde, aumento dell’acidità dell’oceano o nuove malattie dei coralli. Ma la ricombinazione genetica avviene solo quando due coralli geneticamente diversi sono abbastanza vicini da consentire l’incontro delle loro uova e del loro sperma.

Per determinare se alcuni ceppi di corallo di Elkhorn sono più resistenti di altri, o se alcuni siti di Keys sono più ospitali, gli scienziati del corallo USGS hanno ricevuto il permesso dal Biscayne National Park, Dry Tortugas National Park e Florida Keys National Marine Sanctuary, parte del National Oceanic and Atmospheric Administration’s Office of National Marine Sanctuaries – per condurre un esperimento utilizzando frammenti coltivati ​​in vivaio donati dalla Coral Restoration Foundation.

Nell’aprile 2018, il team USGS ha trapiantato frammenti di cinque ceppi genetici dalle Upper Keys su due siti nelle Upper Keys, un sito nelle Middle Keys e due siti nel Dry Tortugas. Due frammenti dell’ultimo ceppo genetico rimasto nel Dry Tortugas sono stati anche piantati in entrambi i siti di studio Dry Tortugas per il confronto. L’esperimento ha interessato 200 miglia del tratto della barriera corallina della Florida e ha coinvolto un totale di 54 frammenti di corallo. Da maggio 2018 a novembre 2019, gli scienziati hanno ripetutamente pesato, fotografato e misurato i coralli per monitorarne la sopravvivenza e la crescita.

Tutti i 24 coralli trapiantati nei siti di Dry Tortugas sono sopravvissuti. Circa un terzo dei trapianti nel sito più settentrionale di Upper Keys è sopravvissuto e circa il 40% è sopravvissuto nelle Middle Keys. I coralli Dry Tortugas hanno deposto nuovi scheletri di corallo circa l’85% più velocemente dei coralli sopravvissuti nelle chiavi superiore e centrale. Inoltre sono cresciuti più alti, indicando che le condizioni per la crescita del corallo Elkhorn possono essere più adatte nel Dry Tortugas.

“Se siamo in grado di introdurre una diversità genetica sufficiente in luoghi come il Dry Tortugas che forniscono un habitat eccellente per la prosperità di questa specie, i coralli si riprodurranno e forniranno prole che ha maggiori possibilità di rispondere allo stress, seminando popolazioni future che si adattano meglio a cambiare l’ambiente e creare una popolazione più forte e resiliente“, ha affermato Kuffner.

Gli scienziati dell’USGS hanno lavorato con il National Park Service e il NOAA per studiare questo sistema di barriera corallina sin dagli anni ’60 e entrambi hanno reso possibile la ricerca in corso.

“La nostra partnership con l’USGS e la loro ricerca informano direttamente i nostri sforzi di conservazione del corallo nei parchi nazionali di Dry Tortugas e Biscayne“, ha affermato Pedro Ramos, sovrintendente delle Everglades e dei parchi nazionali di Dry Tortugas. “I risultati di questo studio aiuteranno a identificare le posizioni per il reimpianto di coralli cresciuti in vivaio e aiuteranno a ripristinare una popolazione riproduttiva più geneticamente robusta”.