Meteo, bassa marea a Venezia: oggi minima di -48cm, i canali sono a secco [FOTO]

La forte alta pressione, in atto sull’Italia, sta provocando un fenomeno insolito a Venezia. Abituati a vederla con l’acqua alta, puo’ stupire il fenomeno opposto, ossia l’acqua bassa. Oggi in citta’ la minima di marea e’ stata di 48 centimetri sotto il medio mare, tanto che i canali piu’ piccoli sono in secca e scoprono le rive del Canal Grande (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Per il fine settimana, il Centro maree del Comune prevede misure di -50cm. Livelli tuttavia non da record per Venezia: nel gennaio del 2018 fu registrato un minimo di -66cm, mentre alla fine di febbraio del 2008 fu registrato il primato di -83cm.