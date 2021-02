Bper: Vandelli, ‘confermato valore strategico operazione Ubi’

Roma, 3 feb. – (Adnkronos) – “Confermiamo l’elevato valore strategico e industriale” dell’acquisto degli sportelli Ubi da Intesa Sanpaolo, “una operazione che ci metterà in una posizione competitiva”. Lo ha sottolineato l’a.d. di Bper, Alessandro Vandelli, in conference call per presentare i conti 2020.

Vandelli ha ricordato come il gruppo “presenta una posizione di credito molto solida: continuiamo a dare prova di redditività nonostante la complessità dello scenario”. “Voglio evidenziare” – ha aggiunto – come l’operazione Ubi “porterà a un miglioramento della qualità degli asset e ridurrà il rapporto costi-ricavi”.