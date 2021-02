La caccia ricreativa è utile a preservare la natura: studio scientifico dimostra il “paradosso della conservazione”

La caccia ricreativa, in particolare quella rivolta a specie carismatiche viste come ‘trofei’, solleva preoccupazioni etiche e morali. Eppure si tratta di un modo per preservare la natura e sostenere i mezzi di sussistenza della popolazione locale. In un nuovo articolo pubblicato sulla rivista One Earth, gli scienziati dell’Università di Helsinki. in Finlandia. e della Flinders University, in Australia, hanno esaminato più di 1.000 studi sulla caccia ricreativa; si tratta idel primo tentativo di riassumere la letteratura scientifica che esamina la biodiversità e gli effetti sociali della caccia ricreativa a livello globale.

Il professor Enrico Di Minin, co-autore principale dell’Università di Helsinki, spiega che sebbene possa sembrare controintuitivo, ci sono prove che suggeriscono che alcune attività di caccia ricreativa possono fornire benefici ambientali e sociali. Il dottor Hayley Clements, collega dell’Università di Helsinki e co-autore principale, precisa che sono necessarie ulteriori analisi per capire come e perché la caccia ricreativa possa funzionare e in quelle aree, invece, può essere dannosa.

Il professor Corey Bradshaw della Flinders University afferma che è un paradosso che va al cuore dei pro e dei contro della caccia ricreativa.

“Abbiamo determinato la diffusione geografica e la diversità delle specie cacciate in tutto il mondo e abbiamo studiato e riassunto i principali argomenti che circondano la caccia ricreativa per considerare le implicazioni sia positive che negative della caccia ricreativa per la conservazione della natura e il sostentamento e il benessere delle persone”, afferma il prof. Bradshaw, che dirige il Global Ecology Lab di Flinders. “Da un lato, la caccia ricreativa può ridurre il numero di singoli animali in una popolazione, mentre, dall’altro, deviare la terra dall’agricoltura o da altri tipi di sviluppo verso aree di caccia prioritarie può di fatto avvantaggiare interi ecosistemi“, afferma.

La ricerca sulla caccia si è concentrata principalmente sul comportamento e sulle dinamiche della popolazione dei grandi mammiferi in Nord America, Europa e Africa. Il dott. Clements ha spiegato come manchino ancora prove per rispondere alle pressanti domande sul perché la caccia contribuisca alla conservazione sostenibile della biodiversità in alcuni luoghi e non in altri. “Due terzi della ricerca sulla caccia si concentra sui mammiferi. Cervo nobile, cervo dalla coda bianca, cinghiale, alce e leone sono i più studiati. Di queste specie, solo il leone è di interesse per la conservazione, con molte raccomandazioni su come la caccia può essere resa sostenibile attraverso quote o limiti stagionali”, afferma Clements. “In misura inferiore la ricerca ha cercato di esaminare gli impatti più ampi della caccia sull’integrità e la funzione dell’ecosistema e su come influisce sui mezzi di sussistenza della popolazione locale, o di documentare le percezioni della popolazione locale sulla caccia“, prosegue.

Il professore associato Di Minin, che guida il Laboratorio interdisciplinare di scienze della conservazione di Helsinki, spuega che la ricerca futura dovrebbe concentrarsi sul contributo della caccia ricreativa per raggiungere sia la biodiversità che gli obiettivi sociali. “Abbiamo delineato un programma di ricerca per valutare il ruolo della caccia ricreativa in diversi sistemi socio-ecologici e per considerare i valori e le esigenze delle popolazioni locali. La necessità di tali prove è urgente dato il calo del numero di cacciatori ricreativi in ​​alcune regioni e la crescente opposizione alla caccia ai trofei in altre”, afferma il professore associato Di Minin. “Dovremmo anche espandere la ricerca oltre le specie carismatiche e comuni per valutare l’impatto della caccia ricreativa sulle specie minacciate e meno carismatiche“, conclude.