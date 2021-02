Nel Regno Unito, la fioritura e morte di un raro fiore ha suscitato un enorme interesse nei giorni scorsi. I botanici ritengono che un raro cactus dell’Amazzonia sia sbocciato per la prima volta nel Paese. Gli esperti del Giardino Botanico dell’Università di Cambridge non hanno voluto perdere un attimo della fioritura del Selenicereus wittii, un evento che di solito inizia al tramonto e finisce all’alba. Il cactus, in realtà, è fiorito prima, intorno alle 15 del pomeriggio di sabato 20 febbraio: secondo gli esperti del Giardino Botanico, era lungo 28cm e ampio 15cm (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

L’ambito fiore produce un dolce odore che diventa rancido appena dopo due ore, poiché la pianta inizia a morire. Si trova solo nelle foreste pluviali alluvionali del bacino amazzonico. Un post sul profilo Instagram del giardino riporta: “Ne è valsa la pena, che bellezza! Il nostro cactus dell’Amazzonia è sbocciato e il profumo è divino, simile alla gardenia e al gelsomino e cambierà (crediamo) in un odore di verdura marcia più avanti”.

Il fiore si trova intorno ai tronchi degli alberi e si ritiene sia l’unica specie nel Regno Unito, mentre nel mondo è inserita nelle liste di solo 13 giardini botanici. Migliaia di persone da tutto il mondo si sono collegate per seguire in diretta l’evento. La pianta è stata acquisita 6 anni fa dal Giardino Botanico di Bonn (Germania), è stata posizionata su un albero di castagne d’acqua, dove è salita fino a 3,5 metri dal suolo prima di produrre il suo primo germoglio.

Da dove deriva il nome?

Il nome Selenicereus wittii deriva dal greco “Selene”, dal nome della dea greca della luna, e “cereus”,che significa “candela” in latino e che si riferisce ai fiori notturni. Il nome della specie “wittii” deriva dal nome della persona che l’ha scoperto: Karl Moritz Schumann (1851-1904) nacque in Germania e lavorò come botanico presso il Museo Botanico di Berlino. Fu il primo a descrivere la specie nel 1900, chiamandola Cereus wittii. Aveva acquistato la pianta da Kaufmann Witt, che l’aveva raccolta sulle sponde del fiume Amazzonia, vicino Manaos, in Brasile.