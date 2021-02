Una creatura marina incredibile e ancora sconosciuta: calamaro gigante “intrappolato” nel sud del Giappone [FOTO e VIDEO]

Pochi giorni fa, a fine gennaio, l’Aquas Aquarium della prefettura di Shimane, nel sud del Giappone, ha pubblicato su Twitter dei video che ritraevano un calamaro gigante, spiaggiato nella città di Izumo.

Gli avvistamenti di questi esemplari sono molto rari: la genuinità di foto e video è stata confermata dal biologo dello Smithsonian Mike Vecchione a Snopes, sito web specializzato nel confutare leggende metropolitane o fake news.

Secondo l’esperto questi esemplari hanno vita breve, se paragonata a quella umana: un calamaro gigante può vivere uno o due anni, tre o quattro al massimo. Inoltre, Vecchione ha spiegato di non essere rimasto sorpreso dal fatto che l’avvistamento è avvenuto in Giappone, perché l’area marina compresa tra la costa occidentale giapponese, la Russia e la Corea, rappresenta una sorta di “trappola“, soprattutto durante l’inverno.

Questi esemplari vivono nelle profondità del mare, tra i 600 e i 1000 metri, e per tale motivo è difficile avvistarli.

Non conosciamo le dimensioni del calamaro gigante rivenuto in Giappone pochi giorni fa (Aquas Aquarium non lo ha specificato), ma l’esemplare più grande studiato dagli scienziati misurava ben 13 metri: Vecchione ha precisato che le loro massime dimensioni in natura non sono note.

Il cefalopode Architeuthis dux – più noto con il nome di calamaro gigante – è un invertebrato che occupa le profondità di tutti gli oceani del mondo, per quanto sia raro in latitudini tropicali e polari. Purtroppo, nonostante sia una specie cosmopolita, finora le informazioni sulla sua biologia, sul suo comportamento e sul ruolo giocato nella catene alimentari dell’ecosistema marino sono scarse.