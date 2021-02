Calcio: Angel Correa, ‘porte aperte per Messi all’Atletico Madrid’

Buenos Aires, 3 feb. (Adnkronos) – Angel Correa, attaccante dell’Argentina e dell’Atletico Madrid, ha detto che il suo connazionale Lionel Messi sarebbe il benvenuto se volesse unirsi agli attuali leader della Liga nel caso in cui decidesse di lasciare il Barcellona quest’estate. Il contratto di Messi con i blaugrana scadrà a giugno, e non è chiaro se il 33enne continuerà con il club in cui è entrato a 13 anni. Non ha commentato il suo futuro dal tentativo fallito di forzare un trasferimento lo scorso agosto. “I ragazzi gliel’hanno già detto, e lui sa che qui le porte sono aperte. Chi non vorrebbe avere Messi nella propria squadra?”, ha detto Correa alla tv argentina TyC Sports. Correa ha aggiunto che la Liga perderebbe una risorsa inestimabile se il sei volte vincitore del Pallone d’Oro Messi decidesse di trasferirsi in un altro paese.

“Sarebbe una grave perdita per la Liga”, ha detto il 25enne. “è ancora il migliore, e lo sarà sempre. Quello che ha fatto nella sua carriera, non so se lo vedremo mai più”. Correa ha anche espresso sorpresa per la decisione del Barcellona di lasciare andare via Luis Suarez a settembre. L’attaccante della nazionale uruguaiana è successivamente passato all’Atletico Madrid, con cui ha segnato 14 gol in 20 partite. “Il Barcellona ha fatto le cose sbagliate”, ha detto Correa. “Primo, come hanno fatto a far scappare un numero 9 che ti fa vincere le partite? Siamo contenti perché ora è con noi. è un attaccante incredibile. Sembra che ogni mezza possibilità che gli si presenta, segna. è anche un giocatore di squadra, non solo un attaccante che vuole segnare gol. Lavora molto bene tatticamente e aiuta molto la squadra”.