Calcio: Champions, poker Psg, Barca e Messi ko 4-1**

Barcellona, 16 feb. (Adnkronos) – Il Psg cala il poker al Camp Nou e annichilisce il Barcellona 4-1. Protagonista della sfida un irresistibile Kylian Mbappé che con una tripletta ha steso il Barca e il suo numero 10 Lione Messi, autore della rete blaugrana dell’iniziale vantaggio al 27′ su calcio di rigore. Poi è salito in cattedra il francese che ha pareggiato i conti al 32′ con un supergol: tocco geniale di Verratti di prima d’esterno su un cross basso in area di Kurzawa, palla a Mbappé che controlla e batte Ter Stegen sotto la traversa. L’attaccante del Psg si ripete al 65′ e poi all’85’ e nel mezzo la rete dell’italiano Kean di testa al 70′. Ottime le prestazioni anche degli azzurri Verratti e Florenzi in una serata da ricordare per Pochettino e il Psg.