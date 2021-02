Calcio: Cina, ‘sospesa con effetto immediato l’attività del Jiangsu’**

Pechino, 28 feb. (Adnkronos) – L’attività dello Jiangsu Fc, squadra campione in carica in Cina che festeggia il ventisettesimo compleanno, di proprietà del gruppo Suning anche proprietario dell’Inter, è sospesa con effetto immediato, anche se manca ancora un mese sino all’inizio della nuova stagione. Oggi scadevano i termini per l’ammissione del club al prossimo campionato, ma a causa delle difficoltà finanziarie la dirigenza non ha potuto far fronte all’impegno. Resta comunque ancora la speranza che qualcuno possa subentrare per onorare i pagamenti e far proseguire l’esperienza sportiva.

“A causa della sovrapposizione di variabili incontrollate, lo Jiangsu non può garantire la permanenza nella Super League e nell’AFC. Negli scorsi sei mesi il club ha fatto di tutto per garantire la successione del club, senza tralasciare nessuna opportunità. Arrivati alla deadline per l’iscrizione alla stagione 2021, nonostante siamo reclutanti, dobbiamo fare un annuncio: con effetto immediato, cessiamo di gestire le operazioni del club, allo stesso tempo ci aspettiamo imprese che vogliano discutere con noi del futuro”, spiega il club in una nota ufficiale.

‘Sin dal transfert nel dicembre 2015, lo Jiangsu FC ha investito attivamente nel calcio professionistico ed ha fortemente supportato lo sviluppo del calcio cinese. Ha costruito rapidamente una struttura con standard internazionali e lanciato un sistema di management fra i più avanzati. è arrivato un gruppo di allenatori e giocatori di livello mondiale, che ha aumentato velocemente il livello dello staff e la competitività del club. Allo stesso tempo, l’introduzione di giovani allenatori europei, l’innesto di risorse locali di alta professionalità, il perfezionamento del sistema d’allenamento, nutrizionale e mentale, ha creato una buona progressione di ragazzi dall’U12 all’U19″, ha spiegato lo Jiangsu. (segue)