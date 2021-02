Calcio: Coppa Italia, errori Inter e doppio Cr7, Juve si impone 2-1 (2)

(Adnkronos) – Al 33′ nuova occasione per l’Inter ma Sanchez calcia in mezzo per Skriniar il cui colpo di testa termina a lato alla destra di Buffon. Passano due minuti e nuovo errore della retroguardia nerazzurra. Al 35′ errore clamoroso di Bastoni e Handanovic, Ronaldo ruba palla e depone in rete dopo che il pallone tocca il palo. Sul finale di primo tempo ancora Juve pericolosa: al 42′ su una corta respinta della difesa nerazzurra, prova il destro dalla distanza Bentancur ma Handanovic blocca.

La squadra di Conte entra in campo nella ripresa più convinta rispetto alla fine del primo e al 49′ Young prova il destro da fuori ma Buffon aza in angolo. Al 55′ Cuadrado dalla destra serve al limite Bernardeschi il cui sinistro è deviato in angolo da Handanovic. Ribaltamenti di fronte e Inter vicina al pari. Al 57′ Bentancur perde palla sulla trequarti, Sanchez appena dentro l’area va col destro a botta sicura supera Buffon ma trova sulla linea Demiral che con un miracolo di esterno mette in angolo. La pressione nerazzurra è continua e Sanchez prova il destro dal limite ma si immola in scivolata de Ligt.

Poco dopo ancora il cileno lancia in area sulla destra Darmian che salta Bernardeschi e calcia di sinistro da pochi passi ma Buffon con una prodezza respinge d’istinto. L’assedio dell’Inter è incessante: al 71′ ancora Lautaro tenta il destro a giro dal limite ma la palla sfiora l’incrocio alla sinistra di Buffon. Poco dopo su un cross dalla sinistra del neo entrato Perisic, prova la mezza girata volante di sinistro Barella ma la palla termina di poco al lato. L’Inter con il passare dei minuti cala di intensità e la Juve riesce a controllare la gara limitando i pericoli e aggiudicandosi il primo match della semifinale.