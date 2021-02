Calcio: Ghirelli, ‘buon lavoro a Trentalange nuovo Presidente Aia’

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – ‘Un augurio di buon lavoro ad Alfredo Trentalange quale Presidente dell’Aia. Un uomo retto e di grandi valori per un impegno di riforma in un momento molto importante. A Marcello Nicchi il riconoscimento di aver guidato l’Aia in un percorso di recupero di credibilità. Oggi ci attende un’opera in Figc che acceleri il processo di riforma ed Alfredo Trentalange per la sua storia umana e professionale è certamente una garanzia”. Così il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si congratula con Alfredo Trentalange, eletto Presidente dell’Aia.