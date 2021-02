Roma, 3 feb. – (Adnkronos) – Continua a vincere il Manchester City che si impone 2-0 sul campo del Burnley grazie ai gol di Gabriel Jesus al 3′ e Sterling al 38′ in un match della 22esima giornata di Premier League. In classifica la squadra di Guardiola è in testa con 3 punti di vantaggio sui rivali cittadini del Manchester United e devono anche recuperare una partita.