Meteo, il caldo anomalo di oggi in Italia: +26°C in Friuli Venezia Giulia, +23°C a Firenze, +21°C a Roma, Milano e Torino

E’ un fine febbraio infuocato sull’Italia, con l’ondata di caldo che entra nel vivo. Oggi si registra un caldo eccezionale soprattutto al Nord-Est, con il Friuli Venezia Giulia che ha raggiunto picchi di +26°C. Punte di +24°C in Toscana, +23°C in Lombardia, Veneto ma anche Sicilia e Campania, +22°C in Sardegna e Calabria, +21°C in Piemonte.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, in alcune località italiane:

+26°C a Cervignano del Friuli

a Cervignano del Friuli +25°C a Pordenone, Gorizia, Rignano sull’Arno, Ariis

a Pordenone, Gorizia, Rignano sull’Arno, Ariis +24°C a Udine, Mestre, Palmanova, Brugnera, Rivis, Pantianicco, Cividale

a Udine, Mestre, Palmanova, Brugnera, Rivis, Pantianicco, Cividale +23°C a Firenze, Treviso, Vicenza, Benevento, Caltagirone, Fontignano, Sesto Calende

a Firenze, Treviso, Vicenza, Benevento, Caltagirone, Fontignano, Sesto Calende +22°C a Ferrara, Padova, Frosinone, Enna, Guidonia, Prato

a Ferrara, Padova, Frosinone, Enna, Guidonia, Prato +21°C a Roma, Milano, Torino, Verona, Cosenza, Caserta, Caltanissetta, Olbia, Seriate

a Roma, Milano, Torino, Verona, Cosenza, Caserta, Caltanissetta, Olbia, Seriate +20°C a Napoli, Bologna, Reggio Emilia, Modena, Avellino, Taranto, Avezzano, Forlì, Riva del Garda

a Napoli, Bologna, Reggio Emilia, Modena, Avellino, Taranto, Avezzano, Forlì, Riva del Garda +19°C a Palermo, Venezia, L’Aquila, Cesena, Ravenna, Rovereto

a Palermo, Venezia, L’Aquila, Cesena, Ravenna, Rovereto +18°C a Catania, Trento, Cagliari, Sassari, Campobasso, Rimini, Belluno

a Catania, Trento, Cagliari, Sassari, Campobasso, Rimini, Belluno +17°C a Lecce, Chieti

a Lecce, Chieti +16°C a Reggio Calabria, Crotone, Bari

a Reggio Calabria, Crotone, Bari +15°C a Catanzaro, Pescara

a Catanzaro, Pescara +14°C a Brindisi.

L’ondata di caldo continuerà anche nei prossimi giorni: domani attese ancora punte di +26–27°C al Nord, in ulteriore aumento rispetto ad oggi. Intanto anche oggi dalle immagini satellitari (vedi gallery scorrevole in alto), è visibile la presenza della sabbia del Sahara nei cieli del Centro-Nord.