Meteo, arriva il caldo al Centro-Nord: punte di +16°C in Lombardia dopo il gelo del weekend [DATI]

Ci siamo ormai lasciati alle spalle la forte ondata di gelo che ha colpito l’Italia lo scorso 13-14 febbraio, portando la neve fin sulle coste del sud. Ora l’anticiclone si sta facendo strada sull’Europa, confinando il freddo estremo solo al settore orientale del continente. Un poderoso anticiclone sta per dare inizio ad un lungo periodo di caldo anomalo sul continente.

Così in Italia, emergono le prime grandi differenze di temperatura rispetto ai giorni scorsi. Oggi, mercoledì 17 febbraio, fa caldo in tutto il Centro-Nord, con picchi di +16°C nel centro-nord della Lombardia e valori diffusi di +10-13°C in tutto il Nord. Grande sbalzo termico in pochi giorni, dunque, dopo i valori di diversi gradi sotto lo zero registrati durante il weekend.

Tra le temperature massime più rilevanti di oggi, segnaliamo: +16°C a Mantova, Paderno Dugnano; +15°C a Genova, Senigallia, Vicolungo, Monza; +14°C a Milano, Sondrio, Ancona, Pescara, Rovereto, Novara, Aosta, Paladina, Erba; +13°C a Torino, Bologna, Trento, Bolzano, Biella; +12°C a Roma, Verona, Rimini, La Spezia, Pordenone; +11°C a Ferrara, Campobasso; +10°C a Venezia, Udine; +9°C a Trieste, L’Aquila.

Nei prossimi giorni, il caldo andrà intensificandosi in Italia, prima a partire dalle due isole maggiori per poi estendersi al resto del Paese.