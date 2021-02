Milano, 17 feb. (Adnkronos) – Raffaele Cutolo “ha fatto una vita infernale. Era già morto da anni, chiuso nella tomba del 41bis”. Lo ha detto lo scrittore Roberto Saviano in una diretta su Instagram. “è stato un capo sempre in carcere, tranne per un brevissimo periodo in cui evase dal manicomio di Aversa. Molti penseranno che sia difficile comandare dal carcere, niente di più falso”, ha aggiunto.